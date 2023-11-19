الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. قتيلان من الجيش الإسرائيلي في معارك شمال غزة

منذ 4 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء (الأحد 19-11-2023) اسمي قتيلين من جنوده وتم إخطار عائلاتهما وهما:

الملازم (احتياط) أدير برتغال، 23 عاماً، ضابط في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة

الرقيب غال مشائيلوف، 21 عاماً، مقاتل في كتيبة صابر التابعة للواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما أعلن عن إصابة ضابطين، مقاتل نظامي ومقاتل احتياطي من كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال القتال شمالي قطاع غزة.

كما أصيب مقاتلان من كتيبة صبار التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال القتال شمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية المعترف بها إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 385 قتيلا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي
    الحوثيون: كافة السفن الإسرائيلية أهداف مشروعة حتى يتوقف العدوان على غز
    البطريركية الأرمنية في القدس
    مسيحيو القدس يدعمون الكنيسة الأرمنية في نزاع على قطعة أرض تابعة لها
    علما إيران وروسيا
    غزة تحت النار
    روسيا وإيران تدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة

    الأكثر قراءة

    سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
    سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
    اللواء عباس إبراهيم
    عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
    حفل الموسيقى في ريعيم
    هآرتس: طائرة حربية إسرائيلية قصفت المستوطنين المحتفلين بغلاف غزة في 7 أكتوبر