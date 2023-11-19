صور.. قتيلان من الجيش الإسرائيلي في معارك شمال غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء (الأحد 19-11-2023) اسمي قتيلين من جنوده وتم إخطار عائلاتهما وهما:

الملازم (احتياط) أدير برتغال، 23 عاماً، ضابط في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة

الرقيب غال مشائيلوف، 21 عاماً، مقاتل في كتيبة صابر التابعة للواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما أعلن عن إصابة ضابطين، مقاتل نظامي ومقاتل احتياطي من كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال القتال شمالي قطاع غزة.

كما أصيب مقاتلان من كتيبة صبار التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال القتال شمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية المعترف بها إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 385 قتيلا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.