ضاحي خلفان: إسرائيل أمام خيارين فقط

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة أكد من خلالها أن امام إسرائيل خيارين لا ثالث لهما أما أن تكون الأخيرة مجاورة لدولة فلسطينية معترف بحدودها الدولية، وأما ان تكون مجاورة لحركة نضال وتحرير وطني.

اسرائيل امام خيارين لا ثالث لهما أما أن تكون مجاورة لدولة فلسطينية معترف بحدودها الدولية واما ان تكون مجاورة لحركة نضال وتحرير وطني . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2023

هذا ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ أمس الجمعة 24\11\2023 وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

فيما شن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء أول أمس الخميس 23\11\2023، 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبالفعل، أفرجت إسرائيل أمس الجمعة 24\11\2023 عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 امرأة وطفلا، فيما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال.