طاقة تستحوذ على جي.إس إنيما الإسبانية مقابل 1.2 مليار دولار

قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إن الشركة تخطط لجعل شركة‭ ‬جي.إس إنيما أداتها الرئيسية لمواصلة استراتيجية التوسع الدولي في قطاع المياه، وذلك بعد يوم من استحواذ الشركة الإماراتية المملوكة للدولة على الشركة الإسبانية مقابل 1.2 مليار دولار.

وأضاف ثابت في مقابلة “ستكون (جي.إس إنيما) محركنا للنمو على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة المياه المحلية”.

وأعلنت الشركة الإماراتية أمس الأحد عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على 100 بالمئة من جي.إس إنيما ومقرها مدريد من شركة جي.إس إنجنيرينج آند كونستراكشن الكورية الجنوبية.

وقال ثابت إن هذه الصفقة، المتوقع إتمامها العام المقبل، هي أكبر صفقة اندماج واستحواذ تبرمها طاقة خارج الإمارات.

وأضاف “(الصفقة) تمثل لحظة ذهبية حقا لاستراتيجية النمو والتحول الخاصة بنا”، إذ ستسمح لطاقة بدخول ثماني أسواق جديدة، منها البرازيل والمكسيك.

وتدير جي.إس إنيما نحو 50 مشروعا نشطا، منها قرابة 30 في إطار شراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص، والتي توفر إيرادات ثابتة بموجب آليات حساب التضخم.

وقالت طاقة إنها تهدف إلى إنفاق نحو 20 مليار دولار بين 2023 و2030 على النمو الداخلي عبر تطوير منتجات أو خدمات جديدة، وغير العضوي من خلال عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو إقامة تحالفات استراتيجية.

وتعهدت في الأشهر القليلة الماضية باستثمار مليارات الدولارات في عدد من مشروعات المياه الضخمة في دول مثل المغرب وأوزبكستان.

وتضيف صفقة الاستحواذ 171 مليون جالون في اليوم من طاقة تحلية المياه إلى محفظة الشركة البالغة 1250 مليونا في اليوم.

وستدعم الصفقة هدف طاقة في الحصول على ثلثي طاقتها لتحلية المياه من تكنولوجيا التناضح العكسي بحلول 2030 من نحو 40 بالمئة في الوقت الحالي وستعزز طاقة مياه الصرف الصحي المعالجة بإضافة 2.6 مليون متر مكعب يوميا.

وقال ثابت إن طاقة ستمول الصفقة من أموالها.