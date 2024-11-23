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عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تكشف "سر رغبة نتنياهو في استمرار الحرب"

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2024 10:04 مساءً
تظاهرة في "تل أبيب"؛ لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل الأسرى- رويترز

تظاهرة في "تل أبيب"؛ لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل الأسرى- رويترز

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اعتبرت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لاستمرار الحرب “على أمل الهروب من الإدلاء بشهادته في القضايا الجنائية المثارة ضده داخل إسرائيل”.

وقال إيناف زانغاوكر، والد ماتان زانغاوكر المحتجز في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إن نتنياهو “بحاجة إلى استمرار الحرب حتى يتمكن من تجنب المحاكمة”.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعائلات الرهائن الذي عقد في تل أبيب، قال زانغاوكر إن: “الثمن يدفعه 101 شخص مختطف”.

ويحاكم نتنياهو في عدد من القضايا المرفوعة ضده منذ 4 سنوات، ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في شهر يوليو الماضي بأن نتنياهو سيدلي بشهادته، في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر المقبل.

وطلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى فبراير 2025 بذريعة انشغاله بالحرب، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقالت يفات كالديرون، التي احتجز ابن عمها في غزة، إن المكافأة البالغة قيمتها 5 ملايين دولار والتي عرضها نتنياهو لمن يساعد في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هي في وقت سابق من هذا الشهر “تعريض حياة الأسرى للخطر”، من خلال التحريض على “حرب عصابات على حسابهم”.

ودعت الحكومة إلى تأمين صفقة من مرحلة واحدة لإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.

ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي في قطاع غزة الآن، نحو نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات السلطات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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