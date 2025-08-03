عبد العاطي: ندرس مع الدول العربية آلية أمنية إقليمية.. ولا نمانع نشر قوات دولية بغزة

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن هناك تنسيقاً مع الدول العربية لوضع نظام أمني إقليمي يضمن مصالح العرب من أجل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة وحماية الأمن القومي العربي.

وقال في تصريحات خاصة لـ«العربية نت» و«الحدث نت» إن مصر بدأت في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في المعسكرات المصرية، مضيفاً أن القاهرة لا تمانع من استصدار قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة لتوفير الأمن للفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي أن هناك حملة تستهدف تشويه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وصرف الأنظار عن جرائم إسرائيل، موضحاً أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى الآن، وستواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وقال وزير الخارجية إن مصر تلتزم الشفافية في تعاملها مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد عبد العاطي أنه لا حلول عسكرية للأزمات في المنطقة، وإنما هناك حلول سياسية وسلمية تعمل على إعلاء قيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحول الوضع في غزة، قال الوزير المصري إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويستدعي تحركاً دولياً، مشيراً إلى أن معبر رفح من الجانب المصري يعمل طيلة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، لكنه مغلق من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن مصر تواصل أقصى درجات الضغط على إسرائيل وتعمل مع الولايات المتحدة من أجل إدخال المساعدات للقطاع والعمل على فتح المنافذ الخمسة المغلقة من جانب إسرائيل، لافتاً إلى أن 70 في المائة من المساعدات التي دخلت غزة بعد أحداث 7 أكتوبر كانت مساعدات مصرية، مؤكداً أهمية الدور المصري.

وكشف وزير الخارجية المصري أن السر في عدم التوصل لاتفاق هدنة هو عدم وجود إرادة سياسية من جانب إسرائيل للتوصل إلى صفقة كاملة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.

وأوضح أن المخابرات المصرية تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة فيما يتعلق بالوضع في غزة وتتواصل مع الأجهزة الأمنية المختلفة لسرعة التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويفرج عن الرهائن.

وعن الاحتجاجات ضد السفارات المصرية في الخارج، قال عبد العاطي إن من يتظاهرون في تل أبيب ضد مصر قاموا بسلوك غير مقبول، فهم مرتبطون بجماعة الإخوان ويخدمون إسرائيل بهذه التصرفات. فبدلاً من أن يتظاهروا ضد من يوقف دخول المساعدات ويرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين ويمارس التجويع، يتظاهرون ضد مصر التي تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.

وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نفى الوزير المصري خروج أي مركب أو قارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى الآن، موضحاً أن مراكب الهجرة تخرج من بعض الدول غير المستقرة أمنياً، لافتاً إلى أن مصر أعدت خطة استراتيجية لمنع الهجرة غير الشرعية ولتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد عبد العاطي أن العلاقات المصرية الأميركية قوية وبين البلدين شراكة استراتيجية، منوهاً إلى أن أميركا تدرك تماماً أن مصر طرف إقليمي كبير وقوي، وتدرك أهمية دورها الإقليمي.