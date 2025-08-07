عراقجي: استئناف المفاوضات مع أمريكا يتوقف على قرار داخلي إيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لم يتم التوصل إلى أي توافق نهائي بشأن استئناف المفاوضات مع أميركا حتى الآن.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه “حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى أي توافق نهائي بشأن استئناف المفاوضات. إلا أن تبادل الرسائل مع الطرف المقابل لا يزال مستمراً”، مضيفاً أن “توقيت وشكل المفاوضات المقبلة يعتمد بالكامل على ما تقتضيه المصلحة الوطنية لإيران”.

كما أردف: “ومثلما أجرت إيران 5 جولات تفاوضية مع الطرف الأميركي قبل العدوان العسكري، فإنها اليوم أيضاً ستلجأ إلى الدبلوماسية متى ما اقتضت مصلحة الشعب ذلك”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جانب آخر، صرح عراقجي أنه استناداً إلى قانون البرلمان وُجّهت دعوة إلى نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران، بهدف التباحث حول الأطر الجديدة للتعاون بين الجانبين.

وأوضح أن “هدف هذه الزيارة ليس إجراء تفتيش أو تقييم”، مبيناً أنه “لم يُمنح أي تصريح في هذا الشأن، ولن يُمنح”.

كما تابع أن “الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التفاوض حول كيفية مواصلة التعاون النووي السلمي بين إيران والوكالة، ضمن إطار قانون البرلمان”، مردفاً أن “من بين المواضيع التي ستُطرح للنقاش، كيفية تقديم الطلبات من جانب الوكالة، وآلية دراستها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وطريقة الرد عليها”.

كذلك أضاف أنه “في حال التوصل إلى اتفاق، ستبدأ أوجه التعاون بناء على الإطار الجديد. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستُستأنف المحادثات حتى التوصل إلى صيغة نهائية للإطار المنشود”.

“واشنطن دمرت طاولة المفاوضات”

تأتي تلك التصريحات فيما جددت إيران، الثلاثاء، اتهاماتها للولايات المتحدة بتدمير المفاوضات التي كانت انطلقت قبل أشهر بين البلدين.

وقال المساعد الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال مؤتمر الدول الحبيسة النامية في تركمانستان إن “بعض الدول قدمت الدعم لإسرائيل في هجماتها على بلادنا، بدلاً من إدانة هذا العدوان”.

كما اتهم الولايات المتحدة بدعم “الكيان الصهيوني وتدخلها المباشر في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية السلمية”، وفق تعبيره.

كذلك شدد على أن “واشنطن دمرت طاولة المفاوضات، في وقت كانت تُجرى فيه الترتيبات للجولة السادسة من المحادثات النووية بين البلدين، ما عزز مرة أخرى حالة انعدام الثقة العالمية بتعهدات الولايات المتحدة”.

5 جولات من المحادثات

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، قد أشار قبل أيام إلى أن طهران لا تستعجل الدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو التفاوض مع واشنطن.

يذكر أن كلاً من إيران وأميركا كانتا عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، لكن تم تعليق المفاوضات نتيجة حرب يونيو الفائت التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف المنشآت النووية.

فيما واجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً بشكل تام، وهو ما رفضه الجانب الإيراني.