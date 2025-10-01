عشرات الآلاف بحاجة ماسة للمأوى مع اقتراب الشتاء بعد زلزال أفغانستان

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأربعاء “إن عشرات الآلاف من الأسر، التي شردها زلزال قوي في أفغانستان، بحاجة ماسة إلى مأوى مع اقتراب فصل الشتاء”.

وأضاف أن الزلزال الذي بلغت شدته ست درجات بمقياس ريختر ليلة 31 أغسطس آب إلى الأول من سبتمبر أيلول، أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وتدمير أكثر من 8 آلاف منزل.

وأوضح الاتحاد في بيان “مع تضرر أكثر من 1.3 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، ما زالت عائلات كثيرة تعيش في الخيام أو في ملاجئ مؤقتة أو في العراء”.

ويعيش أكثر من 11 الف نازح في مخيمات مؤقتة في إقليم كونار، حيث يوفر الهلال الأحمر الأفغاني الخيام والوجبات الساخنة والمياه النظيفة والأدوات المنزلية الأساسية.

وقال الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر إن ما تم الحصول عليه لم يتجاوز ثلث قيمة المبلغ الذي تضمنه نداء الطوارئ الذي أطلقه بقيمة 25 مليون فرنك سويسري (31.37 مليون دولار). وأضاف أنه، بدون المزيد من الأموال، لن يتمكن من توسيع نطاق خدمات المأوى والغذاء والحماية التي تشتد الحاجة إليها للأسر والنساء.

وحذّر الاتحاد من أن أفغانستان تواجه أزمات متعددة، بما في ذلك سوء التغذية على نطاق واسع وعودة أكثر من 1.7 مليون أفغاني من إيران وباكستان في عام 2025.