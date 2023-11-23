الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عشية الهدنة.. مسؤول إسرائيلي يتوعّد "لا نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس"

منذ 10 دقائق
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عشية الهدنة المرتقبة في قطاع غزة، شدد الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر على أنه “لا توجد نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس”.

وقال ساعر في لقاء عبر تطبيق زووم مساء اليوم الخميس، إن “الحرب ستستمر حتى بعد إبرام هذا الاتفاق. ولا توجد نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس”.

كما أضاف أنه “لا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون حماس في السلطة، ولا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل. إنه قرار مجلس الوزراء وسنتمسك به”.

يشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أميركية، لإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تدخل حيز التنفيذ الجمعة.

    المزيد من أخبار العالم

    المستشفى الإندونيسي في غزة (رويترز)
    غزة تحت النار
    قبل ساعات من الهدنة الإنسانية.. جيش الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي
    آثار القصف الإسرائيلي على رفح
    غزة تحت النار
    عالم متحضر إلا حين يرتبط الأمر بفلسطين!
    سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط
    غزة تحت النار
    سفير فلسطين في بريطانيا: الازدواجية لدى أمريكا وأوروبا أدت لانكشاف الغرب

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!