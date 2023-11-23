عشية الهدنة.. مسؤول إسرائيلي يتوعّد "لا نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس"

عشية الهدنة المرتقبة في قطاع غزة، شدد الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر على أنه “لا توجد نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس”.

وقال ساعر في لقاء عبر تطبيق زووم مساء اليوم الخميس، إن “الحرب ستستمر حتى بعد إبرام هذا الاتفاق. ولا توجد نية لوقف الحرب قبل هزيمة حماس”.

كما أضاف أنه “لا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون حماس في السلطة، ولا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل. إنه قرار مجلس الوزراء وسنتمسك به”.

يشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أميركية، لإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تدخل حيز التنفيذ الجمعة.