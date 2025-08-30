عشية "جدعون 2".. خطة إسرائيلية لإجلاء مئات الآلاف وقطع المساعدات عن شمال القطاع

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 21 أغسطس 2025. رويترز

أكد مسؤول إسرائيلي اليوم السبت، أن إسرائيل ستبطئ أو توقف قريباً وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من شمال غزة، فيما توسع هجومها في محاولة لشل حركة حماس.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل ستوقف عمليات الإنزال الجوي على مدينة غزة في الأيام المقبلة وستقلص وصول شاحنات المساعدات إلى الجزء الشمالي من القطاع، فيما تستعد لإجلاء مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب، وفق ما نقلته “أسوشيتد برس”.

تزامناً مع ذلك، تستعد إسرائيل لوقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لإجلاء سكان غزة نحو الجنوب قبل إطلاق عملية “عربات جدعون 2″، بحسب هيئة البث.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطرة” في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني بعد سنتين تقريبا على بدء الحرب.

وبموجب خطة اعتمدتها الحكومة الأمنية الإسرائيلية في أوائل أغسطس/آب، صدرت توجيهات للجيش بالبدء في التهجير التدريجي لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة ومحيطها كجزء من الهدف المتمثل في السيطرة على المنطقة.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان وافق في 21 أغسطس (آب) الجاري، على ما أسماها “عربات جدعون 2” الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.

في حين تصاعدت التنديدات الأممية والدولية، وسط تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من كارثة تحدق بالمدينة، وسط تردي الأوضاع وتفاقم المجاعة في القطاع.