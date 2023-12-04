على وقع القصف.. "القسام" تستهدف تجمّعات الاحتلال وآلياته في محاور عدّة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

وأضافت في بيان اليوم الإثنين، أنّها قصفت كيبوتس نيريم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى، وأكدت استهداف 5 دبابات و5 ناقلات جند إسرائيلية في محور شرق القطاع.

إلى ذلك، أفادت الجزيرة بأنّ أصوات انفجارات هزّت تل أبيب الكبرى إثر دفعة صاروخية أطلقت من غزة، فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة في غلاف القطاع.

أتى البيان بينما توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة في شمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس الإثنين.

فقد دخلت عشرات الدبابات على بعد كيلومترين في بلدة القرارة، واستقرت على جانبي طريق صلاح الدين بعد إغلاقه بالكامل، وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.

إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال قصفه على مناطق شمال القطاع أيضًا ووسطه، حيث نفذ اليوم سلسلة غارات عنيفة على دير البلح، واستهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال اليوم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أطلق الشهر الماضي عملية توغل بري شمال القطاع وفصل المنطقة الشمالية عن الجنوب، قبل أن يعلن أمس الأحد، أنه بدأ عملياته جنوبًا، لا سيما في مدينة خان يونس.