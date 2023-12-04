على وقع مجازر غزة الدمويّة.. جيش الاحتلال يُجدّد اقتحاماته في الضفة الغربية

على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، اقتحامات في جنين وطولكرم في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة “صوت فلسطين” إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين. فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

في الأثناء أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

كما قالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

يأتي ذلك فيما استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق رفح، في جنوب قطاع غزة، بحسب العربية/الحدث، فيما شن الاحتلال غارات مكثفة فجر اليوم، استهدفت مواقع عدة في دير البلح وخان يونس.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال بقصف مباشر موقع الدفاع المدني في منطقة السنافر في حي التفاح شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع شهيدين من رجال الدفاع المدني وإصابة 10 آخرين على الأقل، ومن بينهم المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل.

كذلك سقط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، حيث يقيم فيها أكثر من سبعة آلاف نازح، وفقًا لتصريح للمدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، نقلته عنه وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وأضاف أن هناك أربعة مستشفيات صغيرة في شمال قطاع غزة هي التي تقوم بإنقاذ المرضى والجرحى.

من جانبه وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القصف الذي استهدف مستشفى كمال عدوان بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني”.

وقال المكتب في بيان إن قصف المستشفى “يدلل على وجود خطة إسرائيلية معتمدة للقضاء على القطاع الصحي بما يشمل مباني المستشفيات”.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال قصفت بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى في محافظتي غزة وشمال غزة، وقال أيضًا إنها حاولت اغتيال العديد من الأطباء في غزة واعتقلت 35 طبيبًا.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد ذكر يوم الأحد، أن الجيش بدأ عملياته البرية في جنوب قطاع غزة، ووصفها بأنها لن تكون أقل حدة من العمليات التي تمت في الشمال.

لكن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان نفى أن تكون دفاعات الحركة في جنوب القطاع قد اخترقت.

وأضاف حمدان: “الحديث الإسرائيلي عن دخول جنوب القطاع ما زال حديثًا إعلامياً والجيش لم يستطع اختراق الدفاعات”، مؤكدًا أن المعارك جنوب قطاع غزة ستكون أشرس من الشمال.