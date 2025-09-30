عمليات مستمرة للمقاومة ضد الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات قوات الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة في مدينة غزة، في حين أقر متحدث عسكري إسرائيلي بإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في هذه الاشتباكات.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها تمكنوا عصر أمس الاثنين من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة “الراهبات الوردية” في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأوضحت القسام -كما جاء في حسابها على تطبيق تليغرام- أن مقاتليها بادروا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما ألقى عدد من مقاتلي القسام عددا من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند إسرائيليتين في الموقع وأوقعوا طاقميهما بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة “ميركافا” بعبوة “العمل الفدائي”.

وأضافت القسام أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.

وتمكن مقاتلو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أول أمس الأحد من تفجير دبابة “ميركافا” إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب “شارع 10” جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وذلك كما جاء في حساب القسام على تطبيق تليغرام.

وفي إطار العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت سرايا القدس من جهتها، أن مقاتليها فجّروا أمس الاثنين صاروخ “جي بي يو” (GBU) من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، بقوة راجلة من جنود الاحتلال في شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها رصدوا هبوط طيران الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.