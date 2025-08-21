غارات إسرائيلية تستهدف مخيم "المناصرة" بدير البلح وسط موجة نزوح واسعة

أقدم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على تدمير مخيم لإيواء النازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد إنذار بإخلائه.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان، أن 3 غارات من طائرات حربية إسرائيلية دمرت مخيم “المناصرة” الذي يضم نحو 200 عائلة نازحة بجوار كلية الدعوة في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وقال شهود العيان إن إنذاراً فورياً بالإخلاء وصل عدداً من قاطني المخيم عبر اتصالات هاتفية من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، ما أثار حالة واسعة من الهلع في صفوف العائلات النازحة.

وأضافوا أن الغارات الإسرائيلية دمرت خيام النازحين في المخيم ومقتنياتهم بشكل كامل، إذ لم يتسنّ لهم إخلاؤها، وباتت نحو 200 عائلة نازحة في العراء بفعل القصف والتدمير.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى بوصول عدد من المصابين بجراح طفيفة إلى متوسطة من جراء القصف الإسرائيلي.

وباتت مناطق في مخيمات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع مكتظة بالنازحين من مدينة غزة وشمال القطاع بسبب إنذارات الإخلاء الإسرائيلية.

ويوعز الجيش للفلسطينيين بالتوجه جنوبا، مدعيا أنها “مناطق آمنة” إلا أنه لا يتورع عن قصف كافة مناطق القطاع حتى تلك التي يدفعهم للنزوح إليها أو التجمع بها في خيام من أجل الحصول على مساعدات.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت حتى الأربعاء، 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.