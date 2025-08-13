الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
غارات إسرائيلية على خيام النازحين بغزة تسفر عن 9 شهداء

منذ ساعة واحدة
استشهد 9 فلسطينيين بينهم 7 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بغارات على قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن قصف الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين وتجمعات لمدنيين ينتظرون مساعدات بمدينة غزة ووسط القطاع.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق واستشهد 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في شارع 8 بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

كما قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم وسط القطاع، وآخر في منطقة موراج جنوبي القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

    المصدر :
  • الأناضول

