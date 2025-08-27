غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف خيام النازحين في قطاع غزة!

دخان يتصاعد عقب انفجار أثناء عملية إسرائيلية في مدينة غزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

استشهد وأصيب فلسطينيون بغارات إسرائيلية شنتها مسيّرات ومقاتلات الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء على قطاع غزة، لا سيما خان يونس ومدينة غزة، مع تواصل نسف المنازل وتفجير الروبوتات المفخخة في أرجاء القطاع.

وأكد مستشفى الكويت الميداني استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة في قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.

وأشار مجمع ناصر الطبي إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيّرة لخيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من النازحين داخل خيامهم جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منطقة الإقليمي جنوب غربي مدينة خان يونس، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشارت مصادر إعلام محلية إلى أن مقاتلات الاحتلال شنت غارات وسط خان يونس، دون أنباء عن شهداء أو مصابين.

وفي جنوب القطاع أيضا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب مواصي مدينة رفح حيث ينصب النازحون خيامهم، بحسب المصادر ذاتها.

وفي مدينة غزة، أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف لمسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وقالت مصادر إعلام محلية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على حي التفاح شرق غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي المدينة، كما فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا في منطقة الزرقا شمالا.

وشمالي القطاع، نسف الجيش الإسرائيلي منازل في جباليا النزلة، وشنت طائراته غارات على منطقة الصفطاوي.

وأمس الثلاثاء، استشهد نحو 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة في أنحاء قطاع غزة، وطالت تلك الهجمات خيام نازحين ومنتظري المساعدات وتجمعات مدنية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى أمس الثلاثاء.