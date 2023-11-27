غالانت: بعد الهدنة سنعود للمعركة "أكثر حزماً"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الاثنين، أنه بعد انتهاء فترة الهدنة في قطاع غزة، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال بكثافة أكبر وسيعمل في جميع أنحاء القطاع.

وقال غالانت خلال اجتماعه مع جنود لواء “جفعاتي”، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “الآن أمامكم بضعة أيام (استراحة)، لكننا سنعود إلى المعركة ونتصرف بنفس القوة بل وأكثر حزماً.. سنقاتل في جميع أنحاء القطاع”.

وأشار غالانت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للراحة وتعلم الدروس وإعادة تجميع صفوفه، مشيراً إلى أن عناصر حركة حماس يفعلون الشيء نفسه.

وقال: “ستواجهون شيئاً أكثر استعداداً، لذلك ستواجهون (حماس) أولاً بقنابل سلاح الجو (الإسرائيلي)، ثم بقذائف الدبابات والمدفعية وشفرات الجرافات دي-9، ثم أخيراً بنيران المشاة أيضاً”.

يأتي هذا بينما أكّدت حماس وقطر الاثنين تمديد الهدنة الإنسانية مع إسرائيل في قطاع غزة ليومين إضافيين للإفراج عن مزيد من المحتجزين لدى الحركة مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى في سجونها.

ولم تؤكد إسرائيل على الفور تمديد الهدنة، فيما رحب البيت الأبيض الاثنين بالتمديد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن “تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن أسرى إضافيين”.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن تمديد الهدنة يشكل “بارقة أمل”.

وكانت حماس قد أشارت في وقت سابق إلى أنها بصدد إعداد قائمة جديدة للمحتجزين بهدف الإفراج عنهم بغية تمديد الهدنة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل.

الهدنة التي يفترض أن تنتهي مفاعيلها عند الساعة السابعة صباح الثلاثاء (الخامسة بتوقيت غرينتش)، أتاحت أيضاً دخول شاحنات محمّلة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر من جراء قصف إسرائيلي عنيف تواصل مدى سبعة أسابيع رداً على هجوم غير مسبوق شنّته حماس في السابع من أكتوبر.