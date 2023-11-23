غالانت: سنستأنف القتال بكثافة لمدة شهرين آخرين بعد هدنة غزة

أشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أنّه “بمجرد أن تنتهي الهدنة الموقتة القصيرة مع حركة حماس، سيستأنف الجيش القتال بكثافة على الأقل لمدة شهرين آخرين”، وفق ما نقلت أوردت “وكالة الأنباء الألمانية” (د ب أ).

وقال غالانت لقوات من “وحدة النخبة البحرية”: “ما سوف ترونه في الأيام المقبلة أولاً الإفراج عن رهائن”، مشيرًا إلى أن “هذه التهدئة سوف تكون قصيرة”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

غالانت أضاف: “سوف يكون هناك استئناف (للقتال)؛ لأننا نحتاج إلى استكمال النصر وخلق قوة الدفع للإفراج عن المجموعات التالية من الرهائن الذين لن يعودوا إلا بالضغط”.

وأوضح أنه حتى بعد انتهاء فترة القتال المكثف، سوف يكون هناك الكثير من العمليات التي سوف يكون للوحدة (شايطيت 13) شيء ما للقيام به حتى لا يكون هناك أي تهديد عسكري من قطاع غزة، متابعًا: “سوف نتمتع بحرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة”.