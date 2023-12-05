غالانت يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وقال إن في دولة القانون يحق فقط للشرطة والجيش استخدام القوة.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي “هناك للأسف أعمال عنف من جانب المتطرفين يجب أن ندينها”.

وفيما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين مع منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل أسبوعين، ذكر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وقبل يوم واحد من نشر المقال الافتتاحي، أرسل بايدن مذكرة إلى العديد من وزراء الحكومة الأمريكية يطلب منهم إعداد عقوبات محتملة “ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة قررت فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين لأنها خلصت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جديًا وقف ومنع الهجمات ضد الفلسطينيين.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتزوغ قدم لوزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي وثيقة تحتوي على تفاصيل حول عدد الهجمات، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمنعها.

وتضمنت الوثيقة ادعاءً بأن عدد الهجمات قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، لكن المسؤولين الأمريكيين أخبروا هرتسوغ أن هذا العدد لا يزال أعلى مما كان عليه قبل 7 أكتوبر.