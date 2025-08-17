غالانت يشارك في الإضراب العام بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

انضم وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، الأحد، إلى الإضراب العام الذي نظمته عائلات الأسرى وقتلى الجيش في قطاع غزة، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تفضي إلى الإفراج عنهم، حتى وإن تطلّب الأمر وقف إطلاق النار في القطاع.

وخلال مشاركته بتظاهرة في إطار الإضراب بتل أبيب، ألقى غالانت، كلمة في ساحة المخطوفين (الأسرى)، قال فيها إن “تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة ممكن فقط عبر طريق واحد”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن غالانت قوله: “يمكن وضروري تحقيق هدفَي الحرب المتبقيين، لكن ذلك يتم بطريقة واحدة فقط”.

وأوضح أن هذه الطريقة تتمثل في “إعادة المختطفين (الأسرى) أولا، ثم استبدال حكومة حماس”، على حد قوله.

وأضاف غالانت: “إذا تصرفنا بخلاف ذلك، فلن نستعيد أيًا من الرهائن”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وجاءت تصريحات غالانت بالتزامن مع بدء فعاليات الإضراب العام الذي دعت إليه عائلات الأسرى وقتلى الجيش، والذي يشمل تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، احتجاجا على ما وصفته بـ”تجاهل السلطات لمعاناة الرهائن وذويهم”.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)” وفق الهيئة.

وانضمت مئات الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء البلاد إلى الإضراب، كما تعطلت الكثير من خطوط المواصلات، أبرزها خطوط القطارات، في أنحاء البلاد، ما سبب ازدحامات سير خانقة، وفق إعلام عبري.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع “حماس” لأسباب سياسية تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.