غزة.. المقاومة الفلسطينية تقتل وتصيب جنودًا وإسرائيل تعلن استعادة الاتصال بالمفقودين الأربعة

شهد حيا الزيتون والصبرة في قطاع غزة سلسلة من العمليات التي نفذتها المقاومة، استُهلت بكمين هجومي أسفر عن مقتل عدد من الجنود، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد فعّل الجيش الإسرائيلي ما يُعرف بـ”بروتوكول هانيبال”، وهو إجراء عسكري يُستخدم لمنع وقوع الجنود في الأسر، حتى لو تطلب ذلك استهدافهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 7 جنود أصيبوا الليلة الماضية إثر مرور ناقلة جند مدرعة من نوع “نمر” على عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة، بينما كانت إصابة الباقين طفيفة.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحدث جرى أثناء نشاط الفرقة 99 واللواء السابع في شمال القطاع.

وبعد الأنباء عن فقدان أربعة جنود، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن الاتصال عاد بهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويُعتقد أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.

وقالت وسائل إعلام إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما حدث مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن وصفهم بوزرائه النازيين، قرروا بإصرار تقليص عدد أسراهم الأحياء إلى النصف، كما قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وفق تعبيره.

وأشار أبو عبيدة إلى أن كل أسير يُقتل بفعل العدوان الإسرائيلي سيعلن اسمه وصورته مع إثبات لمقتله.

شهداء

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 35 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت، بينهم 20 في مدينة غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة باستشهاد امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف شقة سكنية في منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة إن 4 استشهدوا وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة، مضيفا أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وعاش فلسطينيو مدينة غزة ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا على الأقل، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.