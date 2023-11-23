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غزة تحت النار.. 14854 شهيداً و 7 آلاف مفقود منذ بدء الحرب

منذ 35 دقيقة
مقبرة جماعية لدفن الشهداء في غزة

مقبرة جماعية لدفن الشهداء في غزة (رويترز)

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طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظات القطاع، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.

وأكد المكتب ارتفاع عدد الشهداء إلى 14854 بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا، أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، 4700 منهم أطفال ونساء.

وعلى صعيد الهدنة المرتقبة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في الدوحة، أن الاتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مؤكدا أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وشدد على أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.

وتابع “نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق، وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك، كما نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم”.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الأسرى.

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