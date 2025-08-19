غزة تحت خط الموت.. أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة الإنسانية

حذر المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء، من الوضع الصحي الكارثي في القطاع، مؤكداً أن الأزمة الغذائية تودي بحياة عشرات الأطفال يومياً.

وأوضح المسؤول أن “28 طفلاً يُقتل يومياً بمعدل وفاة كل 40 دقيقة”، مشيراً إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة نتيجة التجويع وانعدام الغذاء. وأضاف أن عدد شهداء التجويع في غزة ارتفع إلى 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

وأشار إلى أن القطاع يواجه “إبادة صحية كاملة”، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتفادي مزيد من الخسائر البشرية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتوثيق الحالات وتقديم الدعم الطبي للمتضررين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في حال عدم توفير المساعدات الإنسانية العاجلة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.