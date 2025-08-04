غزة تسجل 5 وفيات جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، عن وفاة خمسة أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وجميعهم من البالغين.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا. وفقا لذات البيان.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.