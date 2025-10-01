غزة: حماس تدرس مقترح ترامب وإسرائيل تصعّد عملياتها الميدانية

قال مصدر مقرب من حركة حماس إن الحركة تواصل، لليوم الثالث على التوالي، دراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، فيما رفضت فصائل فلسطينية أخرى المقترح، بينما صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وكان ترامب قد منح حماس مهلة من “ثلاثة إلى أربعة أيام” للرد على الخطة التي أعلنها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع على المداولات أن الخطة “هي في الأساس خطة نتنياهو عُبّر عنها بلسان ترامب”، مضيفاً أن حماس حريصة على إنهاء الحرب والإبادة “بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني”.

في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة للسكان لمغادرة شمال غزة باتجاه الجنوب، وأكد أنه لن يسمح بالعودة شمالاً، مع استمرار القصف العنيف على المدينة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 17 شخصاً على الأقل قُتلوا اليوم الأربعاء، بينهم سبعة في غارة على البلدة القديمة شمال غربي المدينة، وستة آخرون كانوا يحتمون بمدرسة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه سيغلق الطريق الساحلي أمام حركة العبور من الجنوب إلى الشمال، ما يفاقم أزمة الغذاء ويزيد مخاوف السكان من نزوح دائم.

أما خطة ترامب فتشترط على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، التخلي عن سلاحها، وعدم المشاركة في حكم غزة مستقبلاً، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي غير محدد المدة. وترى حماس والفصائل المعارضة أن الخطة “تقضي على القضية الفلسطينية” وتمنح شرعية لسيطرة إسرائيل، في حين حظيت بدعم علني من بعض قادة العالم.