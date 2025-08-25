غزة.. عدد الشهداء من الصحفيين يرتفع إلى 244 بعد استهداف مستشفى ناصر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 244، وذلك بعد استشهاد أربعة صحفيين جراء استهداف مستشفى ناصر.

وأكد المكتب في بيان له إدانته الشديدة لاستهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، مشدداً على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحرية الصحافة.

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة هذه الجرائم، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الأفعال الوحشية في قطاع غزة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية الدولية بالتحرك لإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في مجال الإعلام من الاستهداف المباشر.

واستشهد ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم صحفيون أحدهم يعمل لحساب رويترز، اليوم الاثنين، بغارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، استشهد الصحفيون “محمد سلامة ومريم أبو دقة وحسام المصري” بالقصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب الصحفي حاتم عمر، مصور وكالة رويترز، بجروح في رأسه بعد قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.