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غضب واستنكار.. كيف أثار امتحان الرياضيات في سوريا غضب الطلاب والأهالي؟

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2024 11:17 صباحًا
الامتحانات - تعبيرية

الامتحانات - تعبيرية

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تسببت أسئلة مادة الرياضيات الخاصة بالشهادة الثانوية – الفرع العلمي، في سوريا، بموجة غضب عارمة بين الطلبة والأهالي، بسبب صعوبة الأسئلة وخطأ في إحدى المسائل المطلوب حلها، وتغيير أسلوب الأسئلة بشكل مفاجىء.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرض الطلاب لحالات إغماء بسبب تفاجئهم بتبديل أسلوب الأسئلة دون إعلام مسبق، كما ظهر الأهالي المحتجون وهم ينادون بإعادة النظر في الامتحان وإجراء تحقيق في الموضوع.

وشرح أحد أستاذة الرياضيات الخطأ الوارد في السؤالين الخامس والسادس المتعلقين بالمتتاليات والعقدية، بشكل مفصل.

بدورها؛ حاولت وزارة التربية التابعة لنظام الأسد، عبر صفحتها على فيسبوك، تهدئة روع الطلاب عبر القول، إن سلم التصحيح سيراعي الاجابات كافة ويمنحها العلامات المناسبة. لكن ذلك لم يقنع الطلبة الغاضبين.

ويلفت تقرير لموقع “إرم نيوز”إلى أن تغيير نموذج الأسئلة وإلغاء ميزة الاختيار للطالب، تسببت بصدمة كبيرة، نظراً لأهمية المادة ودورها الحاسم في نجاح الطالب من عدمه.

وتأتي هذه التطورات، بعد كشف شبكات تزوير في الامتحانات، أعلنت عنها وزارة التربية، وأدت إلى إقالة مدير تربية دمشق وإحالته للتحقيق.

يذكر أن تغيير نمط الأسئلة يتم التمهيد له قبل فترة عادة، ويجري إعداد الطلاب أثناء السنة الدراسية لهذا التغيير، حتى لا يتفاجؤوا، لكن هذا لم يحصل بهذا الامتحان”.

واعتاد الأهالي على مرافقة أبنائهم إلى مراكز الامتحانات، وانتظارهم في الخارج من أجل الاطمئنان على أدائهم بعد الامتحان. لكنهم اليوم عبروا عن غضبهم الشديد عندما رأوا أبناءهم يذرفون الدموع عند خروجهم من قاعات الامتحان.

بعد امثتحان الرياضيات.. صورة من صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري

بعد امثتحان الرياضيات.. صورة من صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري

    المصدر :
  • إرم نيوز

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