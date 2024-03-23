غوتيريش: أي توغل بري في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري، أنه يوجد توافق دولي واضح على أن أي هجوم بري على مدينة رفح بجنوب غزة سيتسبب في كارثة إنسانية.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في مطار العريش المصري بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة، بعد أن كررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديدها بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح المكتظة بالنازحين بعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف منع المساعدات لغزة بأنه تصرف مثير للغضب.

وقال غوتيريش خلال زيارة لمعبر رفح اليوم السبت إن توقف شاحنات الإغاثة المحتجزة على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة حيث يعاني السكان من الجوع في صف طويل تصرف مثير للغضب.

وأضاف غوتيريش أن الوقت حان كي تقدم إسرائيل “التزاما صارما” بإدخال السلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة من دون قيود.

ودعا أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مصر “لتسهيل” تدفق المساعدات إلى غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.