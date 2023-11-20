غوتيريش: عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحافي في نيويورك، أنه قدم على مر السنوات السبع الماضية تقارير أظهرت أن أكبر عدد من الأطفال الذين قُتلوا في عام واحد من قبل طرف واحد كان عام 2017 أو 2018 من قبل حركة طالبان، وكان ثاني أعلى رقم يُعزى للحكومة السورية حين بلغ عدد الأطفال القتلى نحو 700 طفل.

وردا على سؤال لماذا لا تُوصف بعض الأعمال بأنها جرائم حرب، قال غوتيريش إنه كان دائما واضحا للغاية في الحديث عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وخروقات حماية المدنيين.

كذلك قال إن المهم هو الحقائق على الأرض وليس المسميات التي تختص جهات معينة بتحديدها.

إلى ذلك، شدد غوتيريش على دعوته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والإفراج عن الرهائن، والحاجة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.

وردا على سؤال بشأن تولي سلطة فلسطينية معززة المسؤوليات في قطاع غزة بعد الحرب “أتفهم أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من القدوم أثناء الهجمات الإسرائيلية على غزة بما يعني أن على المجتمع الدولي النظر في فترة انتقالية”.

وأضاف “لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في غزة يعد حلا، أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف، تتعاون في إطاره دول وجهات مختلفة”.

كما أكد غوتيريش أهمية عمل جميع الأطراف معا لتهيئة الوضع لفترة انتقالية تسمح للسلطة الفلسطينية المعززة بتولي المسؤوليات في غزة، والتحرك بناء على ذلك بشكل حاسم نحو تحقيق حل الدولتين بناء على المبادئ التي وضعها المجتمع الدولي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في غزة أكدت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، مقتل أكثر من 5500 طفل بينهم 3000 طالب منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق.