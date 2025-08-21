غوتيريش: مشروع "إي1" الاستيطاني الإسرائيلي "يتعارض مع القانون الدولي" و"يقسّم الضفة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مجددا، إسرائيل للعدول عن توسيع الاستيطان ولوقف خطة تقسيم الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الأربعاء، عقب مصادقة إسرائيل على مشروع “إي1” الاستيطاني الذي يوسّع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة ويفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وأكد غوتيريش أن بناء أي مستوطنة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، وقال: “يجب التراجع عن قرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات لتقسيم الضفة الغربية”.

كما شدد على الأهمية البالغة لمنع القتل والدمار الذي يحدث على نطاق واسع بقطاع غزة، داعيًا إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وفي 15 أغسطس/ آب الجاري دعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف مشروع “إي1” الاستيطاني الرامي إلى تقسيم الضفة الغربية وضم أراضيها لإسرائيل.

والأربعاء، ذكرت صحيفة “هارتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي1”.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول – بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا – اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق مراقبين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

و”إي 1″ مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.