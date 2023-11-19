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غوتيريش "مصدوم بشدة" جراء استهداف النساء والأطفال في غزة

منذ 31 ثانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأحد 19-11-2023) إنه “شعر بصدمة شديدة” من مقتل وإصابة العشرات، ومنهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.

وأضاف أن الضحايا “كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة”.

وأردف في بيان “مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال. أؤكد مجددا أنه يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة”.

وتابع أن الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة تسببت في سقوط “عدد صادم وغير مقبول من الضحايا المدنيين”، داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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