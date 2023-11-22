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فرنسا تأمل أن يتم إطلاق سراح الرهائن من مواطنيها بعد الهدنة في غزة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2023 9:37 صباحًا
علم فرنسا

علم فرنسا

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قالت كاثرين كولونا وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية الأربعاء إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح ثمانية من مواطنيها يعتقد أنهم محتجزين رهائن بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت كولونا لإذاعة فرانس إنتر “نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من الرهائن الذين سيطلق سراحهم”.

وفيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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