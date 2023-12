فضيحة جديدة.. صحفي إسرائيلي يحذف مقابلة تزعم مقتل أطفال على يد رجال القسام

قام الصحفي الإسرائيلي “إيشاي كوهين” بحذف مقابلة مع مجند إسرائيلي ادعى فيها بأن مسلحين فلسطينيين قتلوا أطفالا خلال الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح كوهين، في تدوينات نشرها الأربعاء في حسابه بمنصة “إكس” أن الشخص الذي أدلى بتصريحات تضمنت تلك المزاعم، خلال مقابلة أجراها معه، كان مجندا في الجيش الإسرائيلي.

وقال الصحفي الإسرائيلي “عرض عليّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إجراء المقابلة، ولم تكن لي سابق معرفة بالشخص الذي أجريت معه المقابلة”.

وتابع “كان ممثل مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حاضرا أثناء التصوير، ووافق على البث، وفي لقطات أخرى، عندما كانت هناك تعليقات، طلبوا تحريرها أو تجنبها، دون مزيد من التفاصيل”.

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أنه اضطر لحذف المقابلة بعد انتقادات تتعلق بعدم مصداقيتها، لكنه أوضح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يخرج لينفي تلك المزاعم حتى الآن.

وحذف كوهين الفيديو بعد أن تلقفته حسابات أخرى، وفق مدونة إسرائيلية تدعى شاني، أوضحت في تدوينات في حسابها على منصة “إكس” أن مقطع الفيديو الذي يتضمن المقابلة تم تحميله قبل حذفه من قبل حساب مشهور، وفي غضون 8 ساعات شاهده مئات الآلاف.

Israeli soldier recounts horrific scenes of Hamas attack

– He tells the reporter the manner in which Hamas killed Jews was barbaric and abusive.

– He speaks of rape, dismemberment and horrifically, says a row of dead children were hung on a laundry line.

* You cannot… pic.twitter.com/g9fBcF9Wyq

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2023