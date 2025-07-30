فلسطين ترحب بإعلان نيويورك الداعي للاعتراف بدولتها ووقف الحرب في غزة

أشاد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بالإعلان الصادر عن مؤتمر حل الدولتين المنعقد بمدينة نيويورك، الداعي لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال في منشور على منصة إكس: “نرحب بإعلان نيويورك الذي صدر عن مجموعة الدول المشاركة الذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية، ووقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات فورا دون أي عوائق”.

وأشار الشيخ إلى أن فلسطين تؤكد التزامها بما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرسل عباس رسالة إلى ماكرون وابن سلمان تضمنت تعهدات بخصوص مستقبل غزة بعد وقف حرب الإبادة الإسرائيلية، تشمل استعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع ومطالبة حركة حماس بتسليم سلاحها.

ومساء الثلاثاء، دعا مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

وشدد المؤتمر في البيان الختامي، على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

كما أكد “ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية”.

وطالب بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في غزة.

ودعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”.

وأكد البيان أن “إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيعقد قريبا في القاهرة”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل “إطارا متكاملا قابلا للتطبيق”.

ولم يتطرق وزير الخارجية السعودي بالتفصيل إلى ما تتضمنه الوثيقة.

وانطلقت بنيويورك فعاليات مؤتمر حل الدولتين الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.