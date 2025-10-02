الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيتنام.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار بوالوي إلى 36

منذ 44 دقيقة
الأمواج تقترب من شاطئ كوا لو، بينما يقترب إعصار كاجيكي من مقاطعة نغه آن، فيتنام، 25 أغسطس 2025. رويترز

الأمواج تقترب من شاطئ كوا لو، بينما يقترب إعصار كاجيكي من مقاطعة نغه آن، فيتنام، 25 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكر تقرير صدر الخميس عن وكالة إدارة الكوارث في فيتنام أن عدد القتلى جراء الإعصار بوالوي والسيول التي تسبب فيها بالبلاد ارتفع إلى 36 شخصا.

وأوضح التقرير أن الإعصار وصل إلى اليابسة يوم الاثنين في شمال وسط فيتنام، وصاحبته أمواج بحرية ضخمة ورياح قوية وأمطار غزيرة أدت أيضا إلى فقدان 21 شخصا وإصابة 147 آخرين.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول المرتبطة به إلى 11.5 تريليون دونج (435.80 مليون دولار) بعد أن كانت 303 ملايين دولار في تقرير سابق صدر أمس الأربعاء 1\10\2025.

وقال التقرير إن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والمكاتب، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء مما أسفر عن انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.

وورد في التقرير أن أكثر من 210 آلاف منزل تضررت أو غمرتها المياه التي أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 51 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!
عنصر من الشرطة البريطانية
إجراءات صارمة.. بريطانيا توقف لم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء
الذهب أمام الدولار
موجة الصعود القياسي للذهب تتوقف مع ارتفاع الدولار

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب