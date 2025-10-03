الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
فيتنام.. ارتفاع قتلى الإعصار بوالوي إلى 51

منذ ساعتين
الأمواج تقترب من شاطئ كوا لو، بينما يقترب إعصار كاجيكي من مقاطعة نغه آن، فيتنام، 25 أغسطس 2025. رويترز

ذكر تقرير حكومي صدر الجمعة أن عدد القتلى في فيتنام جراء الإعصار بوالوي والسيول التي تسبب فيها ارتفع إلى 51 شخصا، في الوقت الذي حث فيه البنك المركزي البنوك على دعم الشركات المتضررة.

ووصل الإعصار بوالوي إلى اليابسة يوم الاثنين في شمال وسط فيتنام، وجلب معه أمواجا بحرية ضخمة ورياحا قوية وأمطارا غزيرة، مما أدى أيضا إلى فقدان 14 شخصا وإصابة 164 آخرين، وفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول الناجمة عنه إلى 15.9 تريليون دونج (603 ملايين دولار).

وذكر التقرير أن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والشركات، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.

وقال التقرير إن أكثر من 230 ألف منزل تضررت أو غمرتها المياه، ودُمر ما يقرب من 89 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

ولم يشر التقرير لأي أضرار كبيرة لحقت بالممتلكات الصناعية.

    المصدر :
  • رويترز

