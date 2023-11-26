فيديو أثار غضباً عالمياً.. ضابط إسرائيلي يدمر مبنى في غزة هدية لابنته ذات العامين!

أثار مقطع فيديو نشره ضابط إسرائيلي برتبة رائد يدعى “موشيه جرونبيرغ”، من كتيبة الهندسة القتالية 271، موجة غضب عالمي بعد قيامه بتدمير مبنى كامل في قطاع غزة خلال التوغل البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في مقطع الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، الضابط الإسرائيلي وهو يفجر مبنى بأكمله في غزة، قبيل وقت قصير من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وظهر الضابط في المقطع المصور وهو يقول: “أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني”.

فيما انهالت التعليقات منتقدة هذا التصرف المشين وغير الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، التي هدمت نحو 60% من الأبنية في القطاع بشكل كامل أو جزئي خلال الشهر والنصف المنصرم، قبيل دخول الهدنة القصيرة أمس حيز التنفيذ.

في حين وصف آخرون الرائد بـ”المريض نفسياً” وأخلاقياً.

ورغم سريان الهدنة المؤقتة، ترفض إسرائيل السماح للنازحين في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى الشمال، وتؤكد عبر منشورات وتصريحات أن “الحرب لم تنتهِ” وتشدّد على أن الشمال منطقة عمليات عسكرية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على كثير من الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى الشمال، الجمعة والسبت، ما تسبّب بمقتل شخص وإصابة العشرات، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.