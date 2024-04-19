فيديو.. إسقاط قاذفة استراتيجية روسية من طراز توبوليف Tu-22m3 بالقرب من موزدوك

تحطمت قاذفة استراتيجية روسية من طراز توبوليف Tu-22m3 بالقرب من موزدوك، بإقليم ستافروبول اليوم الجمعة.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة من طراز TU-22M3 تابعة للقوات الجوية الروسية تحطمت، في إقليم ستافروبول بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى مطارها الأصلي.

ونجا طيارين اثنين من الطائرة التي تحطمت في منطقة كراسنوجفارديسكي، وهما على قيد الحياة، ويتم نقلهما إلى المستشفى. بحسب حاكم ستافروبول فلاديمير فلاديميروف.

وتعتبر طائرات Tu-22M3 من القاذفات الاستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها روسيا في سلاح الجو منذ تسعينيات القرن الماضي، وتتميز هذه الطائرات بتصميم أجنحتها القابلة للتعديل وفق السرعة والحاجة إلى المناورة، فضلا عن أسلحتها القادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية على مسافة تزيد عن 2200 كلم.