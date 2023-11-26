فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة

ظهر عناصر من كتائب عز الدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.

وقال الصحفي إسماعيل الغول للجزيرة إن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأشار إلى أن عملية التسليم لم يعلن عنها مسبقا وكان ظهور عناصر القسام مفاجأ.

وتحدث الغول عن قيام عناصر كتائب القسام باستعراض قوة خلال التسليم.

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جانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/t9PfTPguqN — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 26, 2023

في سياق متصل أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الأحد أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وقالت حماس في البيان إنها تسعى “لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية”.

وكان مصدر قريب من الحركة قال في وقت سابق لفرانس برس:”نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين”.