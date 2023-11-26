الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة

منذ 40 ثانية
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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ظهر عناصر من كتائب عز الدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.

وقال الصحفي إسماعيل الغول للجزيرة إن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأشار إلى أن عملية التسليم لم يعلن عنها مسبقا وكان ظهور عناصر القسام مفاجأ.

وتحدث الغول عن قيام عناصر كتائب القسام باستعراض قوة خلال التسليم.

في سياق متصل أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الأحد أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وقالت حماس في البيان إنها تسعى “لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية”.

وكان مصدر قريب من الحركة قال في وقت سابق لفرانس برس:”نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين”.

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