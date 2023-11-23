الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينياً مصاباً من عربة الإسعاف!

منذ 16 دقيقة
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

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نفذت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دهم على سيارة إسعاف، لاعتقال مصاب فلسطيني في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الجيش الإسرائيلي للمصاب من داخل سيارة الإسعاف وبجانبه جندي إسرائيلي يجري اتصالا، كما يحيط بالسيارة مجموعة من الجنود المسلحين.

وكان يبدو على المصاب آثار الألم والمرض والكسور، إلا أن عناصر جيش الاحتلال أصروا على اعتقاله رغم عدم قدرته على الحركة أبداً.

وفي نهاية الفيديو يتقرر إنزال المصاب من سيارة الإسعاف، ويتم جر النقالة التي وضع عليها باتجاه عربة تابعة للجيش الإسرائيلي.

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