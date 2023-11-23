فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينياً مصاباً من عربة الإسعاف!

نفذت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دهم على سيارة إسعاف، لاعتقال مصاب فلسطيني في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الجيش الإسرائيلي للمصاب من داخل سيارة الإسعاف وبجانبه جندي إسرائيلي يجري اتصالا، كما يحيط بالسيارة مجموعة من الجنود المسلحين.

وكان يبدو على المصاب آثار الألم والمرض والكسور، إلا أن عناصر جيش الاحتلال أصروا على اعتقاله رغم عدم قدرته على الحركة أبداً.

وفي نهاية الفيديو يتقرر إنزال المصاب من سيارة الإسعاف، ويتم جر النقالة التي وضع عليها باتجاه عربة تابعة للجيش الإسرائيلي.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال لجريح من دار مركبة الإسعاف بعد محاصرة مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم فجر اليوم.

🔸 #طوفان_الأقصى 🇵🇸 pic.twitter.com/Rqp2YSu3pZ — 🇾🇪M- Ahmed (@mhmdmhm63583013) November 22, 2023