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فيديو.. القسام تسلم 11 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

منذ 21 دقيقة
لحظة تسليم القسام الرهائن إلى الصليب الأحمر

لحظة تسليم القسام الرهائن إلى الصليب الأحمر

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أظهر مقطع فيديو -حصلت عليه الجزيرة- مشاهد حصرية تظهر لحظة تسليم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 11 محتجزا إسرائيليا و6 تايلنديين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم الاثنين.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية فإن قائمة الـ11 محتجزا المفرج عنهم مساء اليوم، تضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين الذين يتم الإفراج عنهم من غزة، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها كل من حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية، وبدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

ونجحت الوساطة القطرية في تمديد اتفاق الهدنة يومين إضافيين بحيث تشمل الإفراج يوميا عن 10 محتجزين إسرائيليين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.

 

 

    المصدر :
  • الجزيرة

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