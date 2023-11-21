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فيديو.. القسام تفجر قوة إسرائيلية في "حقل ألغام" شرق جحر الديك

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 7:54 مساءً
مشهد من الفيديو كتائب القسام في جحر الديك

مشهد من الفيديو كتائب القسام في جحر الديك

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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة.

وظهر مقاتلو القسام وهم يتحركون بين الأشجار بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، وقاموا بتوصيل سلك متفجر في المنطقة.

بعد ذلك، أظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يتحركون في المكان على أرجلهم قبل أن يظهر عملية تفجير ما قالت عنه القسام إنه “حقل ألغام”.

وظهر أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفه بقذيفة محمولة على الكتف محدثا انفجارا هائلا، وبعدها بدأ المقاتلون اشتباكا بالأسلحة الآلية في محيط المبنى المستهدف.

 

    المصدر :
  • الجزيرة

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