الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. رهينة إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب بمقتل زوجته وطفليه خلال قصف غزة

منذ 6 دقائق
الرهينة الإسرائيلي "يردن بيباس"

الرهينة الإسرائيلي "يردن بيباس"

A A A
طباعة المقال

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي “يردن بيباس” يتحدث فيه عن مقتل زوجته وطفليه جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وبثث الكتائب رسالة الأسير “يردن بيباس” الذي قتلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي زوجته “شيري” وطفليه “كفير” و”أرئيل”، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال “يردن بيباس” في الرسالة المرئية: “نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل”.

وبينت الكتائب أن المقاومة أنها عرضت تسليم جثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أنها لا زالت تناور وتساوم.

 

    المزيد من أخبار العالم

    قوات من الجيش السوداني
    اشتباكات السودان
    خبراء أمميون يحذرون من استخدام "العنف الجنسي" كأداة حرب في السودان
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    غزة تحت النار
    ماكرون يعبر عن "سعادته البالغة" بإطلاق سراح رهينة فرنسية إسرائيلية من غزة
    14 سيارة إسعاف من السعودية إلى غزة
    غزة تحت النار
    هبة من السعودية.. 14 سيارة إسعاف تعبر منفذ رفح إلى غزة

    الأكثر قراءة

    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    إيلون ماسك
    غزة تحت النار
    رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!