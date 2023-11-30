فيديو.. رهينة إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب بمقتل زوجته وطفليه خلال قصف غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي “يردن بيباس” يتحدث فيه عن مقتل زوجته وطفليه جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وبثث الكتائب رسالة الأسير “يردن بيباس” الذي قتلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي زوجته “شيري” وطفليه “كفير” و”أرئيل”، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال “يردن بيباس” في الرسالة المرئية: “نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل”.

وبينت الكتائب أن المقاومة أنها عرضت تسليم جثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أنها لا زالت تناور وتساوم.

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رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم pic.twitter.com/6g9L20xOAM — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 30, 2023