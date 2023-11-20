فيديو.. شاهد لحظة احتجاز الحوثيين للسفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

مشاهد من العملية العسكرية التي تمت خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

نشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في تغريدة على منصة إكس، مقطع فيديو للعملية العسكرية التي تمت خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

مشاهد من العملية العسكرية النوعية للقوات البحرية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية يوم أمس في البحر الأحمر. pic.twitter.com/7dGNtbcMos — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2023

وأظهرت المشاهد هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، وليقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.

وردد أحد مقاتلي الجماعة “الله أكبر.. الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” أثناء تجوله داخل السفينة، في حين ختم المقطع بمشهد خارجي لحركة السفينة وحولها عدد من القوارب الصغيرة التي يظهر أنها تابعة للجماعة.

وأمس الأحد 19\11\2023، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن “اختطفوا” سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، نافيا أن يكون على متنها إسرائيليون.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون.

وتوعدت جماعة الحوثي أمس الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.