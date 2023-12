فيديو صادم.. جنود الاحتلال يلعبون ويضحكون فوق الخراب في غزة

على وقع اقتراب الحرب على غزة من دخول شهرها الثالث، مع استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في القطاع، انتشرت مشاهد جديدة لجنود إسرائيليين، أثارت موجة من الغضب.

ففي فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، ظهر عدد من جنود جيش الاحتلال يلهون ويمرحون أمام ساحة أحد الأبنية المهدمة في غزة.

وبدا هؤلاء يركبون دراجات وجدوها مرمية أمام المنازل المهدمة، والتي تحولت ركامًا، وراحوا يضحكون ويمرحون، ما أثار موجة غضب لدى العديد من الناشطين الذين نشروا الفيديو على منصات التواصل لا سيما “إكس”، إذ اعتبر أحد المعلقين أنّ “الجندي يركب دراجة أحد الفتية الفلسطينيين الذي ربما قتلته إسرائيل، أو بأحسن الأحوال فر من القصف بعد أن خسر عائلته”.

كما سخر آخرون من تصرفات جنود الاحتلال، الذين يخوضون “حربًا” على الدراجات الهوائية.

"Dedicating this explosion to my daughter Ella for her birthday"

"Major Moshe Grunberg from the 271st Combat Engineering Battalion dedicated the demolition of an entire building in Gaza yesterday, shortly before ceasefire, to his daughter Ella's 2-year birthday. MazelTov🫶🎉🇮🇱😄" pic.twitter.com/3o06SjG5gw

— 🗣️📢 𝕗𝕣𝕖𝕖 𓂆 𝕡𝕒𝕝𝕖𝕤𝕥𝕚𝕟𝕖 (@ronnie_barkan) November 25, 2023