فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"

أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، بتصريحات “صادمة” حول الوضع في غزة ومسار الحرب، في ظلّ انتقاداته الدائمة لبنيامين نتنياهو حول ما آلت إليه الأوضاع، ودعوته إياه إلى الاستقالة.

والثلاثاء، اعترف باراك بأن “إسرائيل” هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء، خلال حديث له مع “سي إن إن” الأميركية.

ففي معرض إجابته على أسئلة المذيعة كريستيان أمانبور التي سألته حول ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء في غزة، قال باراك إنه من المعروف منذ سنوات عديدة أنّ هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء، وتُستخدم مقرًا لحماس، وتقاطع أنفاق عدة هو جزء من هذا النظام.

وعادت المذيعة أمانبور لتتأكد أن ما سمعته صحيح وسألته “هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير”؟

فأجاب باراك “لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عامًا على الأرجح، لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للمستشفى”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد الأحد أنه عثر على نفق طوله 55 مترًا تحت مجمع الشفاء، والذي يقوم بتفتيشه بحثًا عن مركز قيادة لحماس.

وقال إن النفق يقع على عمق 10 أمتار. كما أضاف في بيان أن “درجًا شديد الانحدار يؤدي إلى مدخل النفق” المزود بوسائل دفاع عدة بينها باب مصفح، مردفًا أن هذا النوع من الأبواب يستخدمه عناصر حماس “لمنع القوات الإسرائيلية من دخول مراكز القيادة”.

كذلك زعم جيش الاحتلال أنه تم العثور على النفق في منطقة المستشفى تحت مستودع يحوي أسلحة، بينها “قاذفات قنابل يدوية ومتفجرات وبنادق كلاشينكوف”، موضحًا أن الجنود يواصلون تقدمهم داخل النفق، حسب فرانس برس.

بينما لطالما نفت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” وجود نفق داخل المستشفى، ونفت منظمات دولية أيضًا وجود أي مسلحين داخل المستشفى.