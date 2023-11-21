الأربعاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. قوات الإحتلال تقتحم طولكرم في الضفة الغربية

منذ 33 ثانية
مواجهات مع الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالو إنها لاقتحام القوات الإسرائيلية لطولكرم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، باستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، بعد استهداف قوات إسرائيلية لشقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فإن غالبية الشهداء في القصف الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وقد جرى نقل جثث المتوفين والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمال غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 مواطنين بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية.

كذلك استشهد 24 فلسطينيا على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو شماس، ومنزلا آخر في دير البلح وسط غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 14100، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود.

    المصدر :
  • وكالات

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