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فيديو.. كتائب القسام تستهدف الجيش الإسرائيلي بمسيرات "الزواري الانتحارية"

منذ 3 دقائق
مسيرة الزواري الانتحارية

مسيرة الزواري الانتحارية

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أعلن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استهدفت تحشدات لآليات الجيش الإسرائيلي شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بـ 3 طائرات مسيرة من طراز “الزواري الانتحارية”.

ونشرت الكتائب عبر حسابها على تليغرام، مقطع فيديو، يوثق عمليات الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

كما أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا إسرائيلية شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب القسام أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في غزة.

من جهتها قالت سرايا القدس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت قبل ذلك أنها قصفت مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

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