فيديو.. كتائب القسام تنشر جزءاً من عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي شمال غزة

قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في جحر الديك وحققت فيها إصابة مباشرة.

كما أفادت القسام بأنها استهدفت حشودا للاحتلال في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وكانت القسام أعلنت أيضاً عن استهدافها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى استهدافها غرفة قيادة واستطلاع لقوات الاحتلال داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

كما نشرت الكتائب عبر حسابها على تليغرام مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

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مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Gf6EtCJs0L — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 2, 2023