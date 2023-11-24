فيديو.. لحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها

نشرت كتائب القسام مساء الجمعة، مقطع فيديو لتسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، من نساء وأطفال، في قطاع غزة للصليب الأحمر الدولي.

الإفراج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين

يشار إلى أن حماس كانت قد أفرجت بوقت سابق الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل.

39 امرأة وطفلاً

من جهتها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.

هدنة لـ4 أيام

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.