فيديو.. مشاهد مروعة من مجمع الشفاء الطبي أثناء عمليات الإخلاء

كشف مقطع فيديو تداوله المستخدمون على منصة “إكس” مشاهد مروعة من مجمع الشفاء الطبي أثناء عمليات الإخلاء التي بدأت مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن مهلة مدتها ساعة لخروج المرضى والأطباء والنازحين.

ويظهر في الفيديو مرضى وجرحى يفترشون ساحات المستشفى مع محاولة الطاقم الطبي والأهالي إجلائهم بسرعة، قبل أن تنقضي المهلة.

وخرج مئات الأشخاص، السبت، من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة “فرانس برس”. فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن “120 جريحا” والأطفال الخدج” لا يزالون فيه.

⭕مشاهد مفزعة من إخلاء المرضى في مجمع الشفاء الطبي في غزة pic.twitter.com/0X4GGbRkXF — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 18, 2023

وأكدت الوزارة: “نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم” من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال الطبيب أحمد المخللاتي الموجود داخل مستشفى الشفاء، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “العديد من المرضى غير قادرين على مغادرة المستشفى لأنهم في أسرة العناية المركزة أو داخل حاضنات الأطفال”.

وأضاف “أنا وخمسة أطباء آخرين سنبقى في مستشفى الشفاء مع 120 مريضا”، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية “باتخاذ خطوات لحماية الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى الشفاء”.

وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة.